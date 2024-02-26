Аваз Зейналлы осужден на 9 лет, Эльнур Шукюров – на 4 года

Аваз Зейналлы осужден на 9 лет, Эльнур Шукюров – на 4 года

Аваз Зейналлы осужден на 9 лет, Эльнур Шукюров – на 4 года

26 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова.

Оба подсудимых завершили свои выступления, попросив суд оправдать их.

Суд удалился на совещание, после чего огласил приговор: Аваз Зейналлы лишен свободы на 9 лет, а Эльнур Шукюров на – 4 года.

Также суд конфисковал 16 тысяч манатов, изъятых при обыске на квартире Зейналлы.

Напомним, что прокурор просил суд признать Зейналлы виновным по ст. 311 (получение взятки) и ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК и приговорить к 10 годам лишения свободы.

Шукюрова, прокурор просил осудить по ст. 312-1.1 к пяти годам лишения свободы.

* Аваз Зейналлы и адвокат Эльчин Садыгов были задержаны 10 сентября по подозрению в получении взятки, а 11-е сентября суд арестовал обоих. По данным следствия, Зейналлы при посредничестве Садыгова получил взятку в 20 тысяч манатов от семьи, находящегося под арестом, предпринимателя Расима Мамедова за то, чтобы не публиковать о нем дискредитирующих сведений.

17 сентября Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

Позже Зейналлы было предъявлено новое обвинение - по ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК. По этому же обвинению был арестован и Эльнур Шукюров.