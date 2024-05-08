Азербайджан и Болгария подписали декларацию об усилении стратегического партнерства

Азербайджан и Болгария подписали декларацию об усилении стратегического партнерства

8 мая президенты Азербайджана и Болгарии – Ильхам Алиев и Румен Радев по окончании переговоров в Баку, подписали Совместную декларацию об усилении стратегического партнерства между двумя странами.

Кроме того, между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством инноваций и развития Болгарии был подписан Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в области инновационных технологий.

Меморандум взаимопонимания также подписан между SOCAR (государственная нефтяная компания Азербайджана) и болгарской компаний “Asarel Investment”.

Еще один документ о сотрудничестве был подписан между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и компаний “Bulgaria Air”.