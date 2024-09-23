Азербайджан и Иран обсудили двусторонние правовые вопросы

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провёл обсуждения двусторонних правовых вопросов с руководителем международно-правового управления Министерства иностранных дел этой страны Сейидом Али Мусави.

Информацию об этом распространила пресс-служба дипломатической миссии Азербайджана.

"Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с заведующим отделом международно-правовых вопросов МИД этой страны Сеидом Али Мусави и провел обсуждения по двусторонним правовым вопросам", - отмечается в аккаунте посольства в социальной сети.

Следует отметить, что недавно в провластных СМИ Азербайджана были распространены сообщения о том, что до сих пор в Иране не приведен в исполнение приговор в отношении лица, совершившего вооруженное нападение на азербайджанское посольство в январе 2023 г. и это вызывает недовольство Баку.