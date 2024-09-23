  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny23.40 C
  • Вторник, 24 сентябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Азербайджан и Иран обсудили двусторонние правовые вопросы

Азербайджан и Иран обсудили двусторонние правовые вопросы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан и Иран обсудили двусторонние правовые вопросы

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провёл обсуждения двусторонних правовых вопросов с руководителем международно-правового управления Министерства иностранных дел этой страны Сейидом Али Мусави.

Информацию об этом распространила пресс-служба дипломатической миссии Азербайджана.

"Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с заведующим отделом международно-правовых вопросов МИД этой страны Сеидом Али Мусави и провел обсуждения по двусторонним правовым вопросам", - отмечается в аккаунте посольства в социальной сети.

Следует отметить, что недавно в провластных СМИ Азербайджана были распространены сообщения о том, что до сих пор в Иране не приведен в исполнение приговор в отношении лица, совершившего вооруженное нападение на азербайджанское посольство в январе 2023 г. и это вызывает недовольство Баку.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей