Азербайджан и Монтенегро намерены расширять договорно-правовую базу сотрудничества

В рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Монтенегро состоялась ее встреча с президентом этой балканской страны Яковом Милатовичем.

Как сообщила пресс-служба Милли Меджлиса, Гафарова передала Милатовичу приглашение президента Азербайджана принять участие на бакинской климатической конференции COP29.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двусторонних отношений.

Милатович с удовлетворением отметил, что Азербайджан является одним из основных инвесторов в Монтенегро.

Подчеркнув высокий уровень сотрудничества, он особо указал на развитие связей в области туризма.

В ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами, подписания новых соглашений. При этом было отмечено, усиление работы комиссии по экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению отношений.

В ходе беседы также была отмечена важность укрепления связей в гуманитарной сфере, развития контактов между людьми.

Гафарова также рассказала о роли Азербайджана как надежного поставщика энергии в Европу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.