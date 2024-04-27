Азербайджан и Монтенегро намерены расширять договорно-правовую базу сотрудничества
Азербайджан и Монтенегро намерены расширять договорно-правовую базу сотрудничества
В рамках официального визита спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой в Монтенегро состоялась ее встреча с президентом этой балканской страны Яковом Милатовичем.
Как сообщила пресс-служба Милли Меджлиса, Гафарова передала Милатовичу приглашение президента Азербайджана принять участие на бакинской климатической конференции COP29.
В ходе встречи были обсуждены перспективы двусторонних отношений.
Милатович с удовлетворением отметил, что Азербайджан является одним из основных инвесторов в Монтенегро.
Подчеркнув высокий уровень сотрудничества, он особо указал на развитие связей в области туризма.
В ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего расширения договорно-правовой базы между двумя странами, подписания новых соглашений. При этом было отмечено, усиление работы комиссии по экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению отношений.
В ходе беседы также была отмечена важность укрепления связей в гуманитарной сфере, развития контактов между людьми.
Гафарова также рассказала о роли Азербайджана как надежного поставщика энергии в Европу.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Политика
-
- 27 апрель 2024, 20:42
Сотрудник интернет-телевидения Toplum Джавид Рамазанов сегодня был доставлен в Бакинское городское управление полиции.
-
Двухпартийная группа законодателей США в пятницу представила законопроект, предусматривающий санкции против высокопоставленных азербайджанских чиновников Азербайджана за нарушения прав человека, включая насильственные репрессии политической оппозиции, сообщает корреспондент TURAN из Вашингтона.
-
- 27 апрель 2024, 10:07
Группа американских Сенаторов во главе с Жанной Шахин и Джимом Ришем вместе с 12 своими коллегами в пятницу направили письмо премьер-министру Грузии. Они выразили сильную озабоченность законопроектом , который заставит НПО и независимые СМИ зарегистрироваться в качестве «иноагента» если они получают более 20 % своего финансирования от иностранных доноров, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 27 апрель 2024, 09:36
Администрация Байдена в пятницу объявила о выделении самого большого пакета военной помощи Украине, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Написать отзыв