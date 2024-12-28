Азербайджан изменит правила пребывания граждан РФ в стране

В ближайшее время планируется изменить правила временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, азербайджанская сторона исходит из паритета и взаимности.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявил, что с 1 января 2025 г. временное пребывание иностранных граждан на территории России в течение года будет сокращено со 180 до 90 дней .

По новым правилам, иностранные граждане в течение 7 рабочих дней должны зарегистрироваться по месту пребывания.