Азербайджан изменит правила пребывания граждан РФ в стране
В ближайшее время планируется изменить правила временного пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджанской Республики. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
По его словам, азербайджанская сторона исходит из паритета и взаимности.
Ранее официальный представитель МИД РФ заявил, что с 1 января 2025 г. временное пребывание иностранных граждан на территории России в течение года будет сокращено со 180 до 90 дней .
По новым правилам, иностранные граждане в течение 7 рабочих дней должны зарегистрироваться по месту пребывания.
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