Известный медиаэксперт и юрист Алескер Мамедли подверг резкой критике недавнее решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ограничить право голоса Азербайджана, назвав его предвзятым и омерзительным действием. Шаг европейских структур 22 января ознаменовал значительный сдвиг в отношениях с Азербайджаном, когда как ПАСЕ, так и Европейский союз выразили обеспокоенность и приняли меры против страны.

ПАСЕ приняло решение в форме ограничения полномочий азербайджанской делегации, сославшись на четыре основные причины. Среди этих причин были отказ Азербайджана разрешить докладчикам ПАСЕ доступ в Лачынский коридор в 2023 году, продолжающиеся нарушения прав человека, растущее число политических заключенных и отказ пригласить ПАСЕ для оценки президентских выборов 7 февраля.

Одновременно Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенитет Армении, предупредив, что такие действия будут иметь серьезные последствия для Баку.

Некоторые наблюдатели предположили, что на эти решения повлияла близость Азербайджана к России, но Алескер Мамедли утверждает, что первопричина кроется в продолжающемся конфликте с Арменией. Он утверждает, что европейские институты, особенно те, которые возглавляются Францией, борются с Азербайджаном, который возвращает свои территории.

Мамедли отвергает мнение о том, что недавние проблемы с правами человека были основной движущей силой действий, предпринятых ПАСЕ и ЕС, подчеркивая, что такие проблемы, как политическое преследование, травля СМИ и некорректные выборы, сохраняются в течение многих лет без аналогичных ответов. Он подчеркивает, что реальным толчком к недавним мерам стали военные действия Азербайджана по восстановлению контроля над своими территориями.

Медиа-эксперт подчеркивает, что европейский ответ не признает право Азербайджана прекратить армянскую оккупацию и агрессию, указывая на действия европейских институтов, как предвзятые и отталкивающие азербайджанское общество. Он утверждает, что более объективный и своевременный подход, сосредоточенный исключительно на нарушениях прав человека, нашел бы более убедительный отклик у азербайджанской общественности.

В заключение Мамедли призывает к более точному толкованию событий, подчеркивая необходимость объективности в оценке ситуации в Азербайджане. Критика со стороны ПАСЕ и ЕС, которая может показаться предвзятой в азербайджанском обществе, могла бы иметь больший вес, если бы она не была переплетена с усилиями страны направленными на возвращение своих территорий.