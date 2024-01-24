  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast10 C
  • Четверг, 25 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Азербайджан критикует решение ПАСЕ как предвзятое и отталкивающее

Азербайджан критикует решение ПАСЕ как предвзятое и отталкивающее

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан критикует решение ПАСЕ как предвзятое и омерзительное

Известный медиаэксперт и юрист Алескер Мамедли подверг резкой критике недавнее решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ограничить право голоса  Азербайджана, назвав его предвзятым и омерзительным действием. Шаг европейских структур 22 января ознаменовал значительный сдвиг в отношениях с Азербайджаном, когда как ПАСЕ, так и Европейский союз выразили обеспокоенность и приняли меры против страны.

ПАСЕ приняло решение в форме ограничения полномочий азербайджанской делегации, сославшись на четыре основные причины. Среди этих причин были отказ Азербайджана разрешить докладчикам ПАСЕ доступ в Лачынский коридор в 2023 году, продолжающиеся нарушения прав человека, растущее число политических заключенных и отказ пригласить ПАСЕ для оценки президентских выборов 7 февраля.

Одновременно Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенитет Армении, предупредив, что такие действия будут иметь серьезные последствия для Баку.

Некоторые наблюдатели предположили, что на эти решения повлияла близость Азербайджана к России, но Алескер Мамедли утверждает, что первопричина кроется в продолжающемся конфликте с Арменией. Он утверждает, что европейские институты, особенно те, которые возглавляются Францией, борются с  Азербайджаном, который  возвращает свои территории.

Мамедли отвергает мнение о том, что недавние проблемы с правами человека были основной движущей силой действий, предпринятых ПАСЕ и ЕС, подчеркивая, что такие проблемы, как политическое преследование, травля СМИ и некорректные выборы, сохраняются в течение многих лет без аналогичных ответов. Он подчеркивает, что реальным толчком к недавним мерам стали военные действия Азербайджана по восстановлению контроля над своими территориями.

Медиа-эксперт подчеркивает, что европейский ответ не признает право Азербайджана прекратить армянскую оккупацию и агрессию, указывая на действия европейских  институтов,  как предвзятые и отталкивающие азербайджанское общество. Он утверждает, что более объективный и своевременный подход, сосредоточенный исключительно на нарушениях прав человека, нашел бы более убедительный отклик у азербайджанской общественности.

В заключение Мамедли призывает к более точному толкованию событий, подчеркивая необходимость объективности в оценке ситуации в Азербайджане. Критика со стороны ПАСЕ и ЕС, которая может показаться предвзятой в азербайджанском обществе, могла бы иметь больший вес, если бы она не была переплетена с усилиями страны направленными на возвращение своих территорий.

1 отзыв

  • Gagik

    2024-01-24

    Poka vi ne uviditi realniy Mir , u vas tolko vozrastut problemi s Zapodom. Vlast derzhitsya u vas na armtano-azerbajanskom konflikte, poetomu ne xochet mira.

    Cavab ver

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей