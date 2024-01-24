В четверг будет холодно с небольшими осадками
В четверг будет холодно и небольшие осадки
В ближайшие сутки в Баку и на Абшероне осадков не ожидаются. Сохранится холодная погода. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем 0 - 2° мороза.
Осадки прекратятся и в районах страны. В то же время, в ряде горных районов ночью пойдет снег. Ветер западный, местами туман.
В низменных районах ночью -2-7° мороза, днем будет 0+5°, в горах ночью - 12-17° мороза, днем -2-7°. Ночью и днем на дорогах гололед.
Общество
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