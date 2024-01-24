  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast10 C
  • Четверг, 25 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
В четверг будет холодно с небольшими осадками

В четверг будет холодно с небольшими осадками

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В четверг будет холодно и небольшие осадки

В ближайшие сутки в Баку и на Абшероне осадков не ожидаются. Сохранится холодная погода. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем 0 - 2° мороза.

Осадки прекратятся и в районах страны. В то же время, в ряде горных районов ночью пойдет снег. Ветер западный, местами туман.

В низменных районах ночью -2-7° мороза, днем будет  0+5°, в горах ночью - 12-17° мороза, днем -2-7°.  Ночью и днем на дорогах гололед.

Написать отзыв

Общество

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей