Европа ополчилась на Азербайджан? По какой причине?
На пленарном заседании Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал не утверждать полномочия азербайджанской делегации, предположив потенциальную приостановку их полномочий на один год. Решение о степени ограничения будет обнародовано в ходе предстоящих дебатов, где ПАСЕ может принять решение о полном или частичном ограничении деятельности азербайджанской делегации.
Немецкий депутат Франк Швабе возглавил инициативу по ограничению полномочий Азербайджана, сославшись на продолжающиеся нарушения прав человека, растущее число политических заключенных, отказ Азербайджана пригласить ПАСЕ для оценки предстоящих президентских выборов 7 февраля и отказ в доступе спикеров ПАСЕ к Лачинскому коридору в 2023 году.
Одновременно Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обвинил Азербайджан в посягательстве на суверенитет Армении, выразив серьезную обеспокоенность недавними территориальными претензиями президента Алиева и предупредив о серьезных последствиях для отношений с Азербайджаном.
Совместная позиция ПАСЕ и ЕС в отношении Азербайджана вызвала двусмысленность, учитывая, что обвинения в отношении политических заключенных и нарушений прав человека звучат уже более года, но не приводят к таким мерам. Азер Гасымлы, глава Института политического менеджмента, в программе "Сложный вопрос" поделился своим видением ситуации, объяснив беспрецедентные шаги двумя основными факторами.
Гасымлы утверждал, что ранее сбалансированная внешняя политика Азербайджана изменилась, и власти недвусмысленно присоединились к России, ускорив свое сближение с режимом Путина. Вторым фактором, по его утверждению, является отсутствие мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Недавнее требование Алиева о контроле России над транспортными связями по Зангезурскому коридору, являющемуся предметом спора для Армении, усиливает потенциал конфликта.
Гасымлы особо выделил высказывания Алиева о том, что, если Армения не согласится на эти условия, Азербайджан не откроет границу ни в каком другом месте, подразумевая надвигающуюся угрозу возобновления военных действий. Он утверждал, что давление Запада на Азербайджан проистекает из убеждения, что Азербайджан и Россия готовятся к войне с целью свержения Пашиняна.
Запад, опасаясь такого сценария, стремится сдержать предполагаемую подготовку Азербайджана к конфликту. Гасымлы пришел к выводу, что усиление давления является превентивной мерой для предотвращения начала военных действий и поддержания стабильности в регионе. Хрупкий баланс между Азербайджаном, Арменией и Россией остается предметом озабоченности европейских организаций, сталкивающихся с геополитическими сложностями Южного Кавказа.
Сложный вопрос
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- 24 январь 2024, 18:49
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan gündəmdədir. AŞPA-da Azərbaycanın səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması haqqında təşəbbüs irəli sürülüb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri müzakirə mövzusudur.
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- 22 январь 2024, 16:59
Азербайджан сталкивается с проблемами в области социального обеспечения, о чем свидетельствует последний ежегодный отчет Индекса социального прогресса. Занимая 99-е место из 170 стран с результатом 62,67 балла, страна сталкивается с критическими проблемами в неэкономических аспектах социального развития, что требует более тщательного изучения лежащих в их основе факторов.
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- 19 январь 2024, 14:11
По мере того, как Азербайджан готовится к досрочным президентским выборам 7 февраля, очевидная холодность пронизывает его отношения с Западом, особенно с Францией и Европейским союзом. Напряженность усилилась после того, как Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к введению санкций против Азербайджана, что вызвало быструю реакцию Милли Меджлиса Азербайджана, который обратился к правительству с призывом принять меры. Недавний эпизод со шпионажем с участием Франции еще больше усугубляет напряженную дипломатическую атмосферу.
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- 18 январь 2024, 21:09
В качестве шага, чреватого дипломатическими последствиями, Сенат Франции принял резолюцию, требующую введения санкций против Азербайджана, что вновь усилило напряженность, вызванную конфликтом в Нагорном Карабахе. Резолюция не только выражает поддержку территориальной целостности Армении, но и осуждает военные операции Азербайджана в Карабахе 19-20 сентября 2023 года.
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