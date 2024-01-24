Раиси и Эрдоган обсудят ситуацию на Кавказе

Раиси и Эрдоган обсудят ситуацию на Кавказе

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду с официальным визитом в Турцию.

Как сообщает агентство Anadolu, запланированы переговоры Раиси с президентом Туреции Эрдоганом.

Президент ИРИ также примет участие в 8-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

Ожидается, что в ходе переговоров между президентами Турции и Ирана будут обсуждены двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию на Кавказе.