Раиси и Эрдоган обсудят ситуацию на Кавказе
Раиси и Эрдоган обсудят ситуацию на Кавказе
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду с официальным визитом в Турцию.
Как сообщает агентство Anadolu, запланированы переговоры Раиси с президентом Туреции Эрдоганом.
Президент ИРИ также примет участие в 8-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.
Ожидается, что в ходе переговоров между президентами Турции и Ирана будут обсуждены двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию на Кавказе.
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