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(3 часа назад)
Раиси и Эрдоган обсудят ситуацию на Кавказе

Раиси и Эрдоган обсудят ситуацию на Кавказе

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Раиси и Эрдоган обсудят ситуацию на Кавказе

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду с официальным визитом в Турцию.

Как сообщает агентство Anadolu, запланированы переговоры Раиси с президентом Туреции  Эрдоганом.

Президент ИРИ также примет участие в 8-м заседании Совета сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.

Ожидается, что в ходе  переговоров между президентами Турции и Ирана будут обсуждены двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию на Кавказе.

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