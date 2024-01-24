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(3 часа назад)
Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Агентства развития Медия

Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Агентства развития Медия

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Агентства развития Медиа

Ильхам Алиев утвердил в среду состав Наблюдательного совета Агентства развития медиа (АРМ). Председателем Наблюдательного совета АРМ назначен заместитель главы правления государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов.

В состав Наблюдательного совета также вошли: Вугар Алиев (декан журфака БГУ), Шафаг Мехралиева (глава отдела по связям с общественностью университета ADA), Севиль Микяилова (заместитель генерального директора агентства Trend, депутат парламента) и Эльчин Шихлинский (глава Союза журналистов Азербайджана, руководитель он-лайн издания «Айна-Зеркало»).

АРМ  является регулирующим органом СМИ Азербайджана.

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