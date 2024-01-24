Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета Агентства развития Медиа

Делегация Азербайджана в ПАСЕ выступила с заявлением на заседании структуры 24 января

Когда Азербайджан стал членом Совета Европы, он надеялся, что эта организация поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, чьи права были нарушены в результате военной агрессии Армении и оккупации территорий Азербайджана.