Расследование дел по новым статьям УК будет вести Служба госбезопасности
Расследование дел по новым статьям УК будет вести Служба госбезопасности
Расследование дел по преступлениям, предусмотренным новыми статьями Уголовного Кодекса Азербайджана, отнесены к компетенции Службы Государственной Безопасности (СГБ) страны.
Соответствующий указ подписал в среду президент Ильхам Алиев. Речь идет о ст. 281-1, предусматривающую уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение, распространение атрибутов или символов, нарушающих территориальную целостность Азербайджана.
Эти действия караются лишением свободы на срок до пяти лет. Если эти действия совершены по поручению иностранных организаций и их представителей, то наказание предусматривается от 7 до 12 лет.
Другой новой статьей является 284-2 УК, которая предусматривает ответственность за распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, вооружений, боеприпасов или военной техники Вооруженных Сил в военное время или в боевых условиях.
За это грозит лишение свободы от 3 до 6 лет. Если эти действия вызывали тяжкие последствия, то предусматривается лишение свободы от пяти до восьми лет.
-
- Политика
- 24 январь 2024 18:02
-
Политика
-
- 24 январь 2024, 21:50
На вечернем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января депутаты утвердили резолюцию 15898 о лишении права голоса делегации Азербайджана до январской сессии ПАСЕ 2025 года.
-
- 24 январь 2024, 18:27
Когда Азербайджан стал членом Совета Европы, он надеялся, что эта организация поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, чьи права были нарушены в результате военной агрессии Армении и оккупации территорий Азербайджана.
-
- 24 январь 2024, 18:02
Ильхам Алиев утвердил в среду состава Наблюдательного совета Агентства развития медиа (АРМ). Председателем Наблюдательного совета АРМ назначен заместитель главы правления государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Дагбеи Исмаилов.
-
- 24 январь 2024, 18:00
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду с официальным визитом в Турцию. Как сообщает агентство Anadolu, запланированы переговоры Раиси с президентом Туреции Эрдоганом.
Написать отзыв