Расследование дел по новым статьям УК будет вести Служба госбезопасности

Расследование дел по новым статьям УК будет вести Служба госбезопасности

Расследование дел по преступлениям, предусмотренным новыми статьями Уголовного Кодекса Азербайджана, отнесены к компетенции Службы Государственной Безопасности (СГБ) страны.

Соответствующий указ подписал в среду президент Ильхам Алиев. Речь идет о ст. 281-1, предусматривающую уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение, распространение атрибутов или символов, нарушающих территориальную целостность Азербайджана.

Эти действия караются лишением свободы на срок до пяти лет. Если эти действия совершены по поручению иностранных организаций и их представителей, то наказание предусматривается от 7 до 12 лет.

Другой новой статьей является 284-2 УК, которая предусматривает ответственность за распространение информации о передвижении или дислокации личного состава, вооружений, боеприпасов или военной техники Вооруженных Сил в военное время или в боевых условиях.

За это грозит лишение свободы от 3 до 6 лет. Если эти действия вызывали тяжкие последствия, то предусматривается лишение свободы от пяти до восьми лет.