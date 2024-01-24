Делегация Азербайджана в ПАСЕ выступила с заявлением на заседании структуры 24 января.
Делегация Азербайджана в ПАСЕ выступила с заявлением на заседании структуры 24 января
Когда Азербайджан стал членом Совета Европы, он надеялся, что эта организация поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, чьи права были нарушены в результате военной агрессии Армении и оккупации территорий Азербайджана.
В течение 19 лет с 2001 по 2020 год ПАСЕ не осуждала государство-оккупанта – Армению. Это явное неуважение к правам азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке. Об этом говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ, которое было распространено сегодня в Страсбурге.
«После исторической победы Азербайджана и восстановления территориальной целостности мы столкнулись с клеветнической кампанией, организованной с целью очернить Азербайджан и затмить достижения страны в направлении восстановления справедливости, в которой народу Азербайджана было отказано».
«К сожалению, ПАСЕ используется, как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Определенные предвзятые группы злоупотребляют основными принципами ПАСЕ в своих узких интересах. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ», - говорится в заявлении.
Инициатива по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ считаем попыткой вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане, как пример «коварных шагов» по подрыву демократических институтов в стране.
«Предложение об отказе в ратификации полномочий нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Европейского совета в целом, а ответственность за его серьезные и необратимые последствия полностью ляжет на его инициаторов.
Никто в мире, в том числе сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном языком угроз и шантажа. Никогда в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь постыдно.
На фоне нетерпимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок», - сказано в заявлении.
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Burhan
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Finita la commedia. Жутко независимый милли-меджлисмен Эркин Гадирли от эталона независимости - партии РЕАЛ Ильгара Мамедова - стоит на фото как стена поддержки этого политического дрейфа от Европы. Поневоле вспоминается песенка из мультика Бременские музыканты: Куда идёт величество - большой секрет. А мы всегда идём ему вослед.