Делегация Азербайджана в ПАСЕ выступила с заявлением на заседании структуры 24 января.

Когда Азербайджан стал членом Совета Европы, он надеялся, что эта организация поможет Азербайджану восстановить права сотен тысяч азербайджанцев, чьи права были нарушены в результате военной агрессии Армении и оккупации территорий Азербайджана.

В течение 19 лет с 2001 по 2020 год ПАСЕ не осуждала государство-оккупанта – Армению. Это явное неуважение к правам азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке. Об этом говорится в заявлении делегации Азербайджана в ПАСЕ, которое было распространено сегодня в Страсбурге.

«После исторической победы Азербайджана и восстановления территориальной целостности мы столкнулись с клеветнической кампанией, организованной с целью очернить Азербайджан и затмить достижения страны в направлении восстановления справедливости, в которой народу Азербайджана было отказано».

«К сожалению, ПАСЕ используется, как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Определенные предвзятые группы злоупотребляют основными принципами ПАСЕ в своих узких интересах. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ​​ПАСЕ», - говорится в заявлении.

Инициатива по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ считаем попыткой вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане, как пример «коварных шагов» по подрыву демократических институтов в стране.

«Предложение об отказе в ратификации полномочий нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Европейского совета в целом, а ответственность за его серьезные и необратимые последствия полностью ляжет на его инициаторов.

Никто в мире, в том числе сидящие в этом зале, не могут говорить с Азербайджаном языком угроз и шантажа. Никогда в истории ПАСЕ эта организация не вела себя столь постыдно.

На фоне нетерпимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок», - сказано в заявлении.