Азербайджан оказал Украине помощь на 40 млн долларов

Азербайджан выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Украине, а также дипломатическое решение конфликта на основе норм международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на Конференции по восстановлению Украины в Германии, подтвердив поддержку Баку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине.

В целом Азербайджан оказал Украине помощь в размере 40 млн долларов. Баку реализует программу медицинской и социально-психологической реабилитации для детей, пострадавших от конфликта в Украине. Кроме того, Азербайджан поддерживает проекты восстановления инфраструктуры в Украине, в частности, уже завершена реконструкция здания школы в Ирпени.

В рамках участия в Конференции Байрамов также встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы азербайджано-украинского сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе.

Байрамов проинформировал своего украинского коллегу о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, минной угрозе, шагах, предпринимаемых Баку для нормализации отношений с Арменией.

Украинская сторона поблагодарила Азербайджан за оказанную гуманитарную поддержку и восстановительные работы. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.