Азербайджан подал против Армении арбитражный иск о нарушении  Энергетической хартии

Азербайджан обратился в международный арбитражный суд в Гааге в связи с незаконной эксплуатацией Арменией энергетических ресурсов страны в период 30-летней оккупации. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Правительство Азербайджана в рамках Договора к Энергетической хартии и в соответствии с принципами международного права подало в Постоянный Арбитражный суд в Гааге основной исковой документ против Армении, в котором подробно описаны многочисленные нарушения Арменией суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы, отмечается в пресс-релизе.

Данный иск является последним документом в рамках международного судебного процесса, который начался 27 февраля 2023 года, когда Азербайджан направил Армении уведомление об арбитраже.

«Армения в течение почти тридцати лет незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана, препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам на этих землях. Все это время Армения использовала энергоресурсы в своих интересах», - далее указано в сообщении.

Речь идет о лишении доступа к Тертерской ГЭС на Сарсангском водохранилище, препятствовании реализации проектов строительства гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на границе с Ираном, в Джебраильском районе.

Также указывается на отсутствие возможностей использования потенциала гидроэнергетики и других ресурсов.

При этом армянская сторона выдала лицензии структурам, эксплуатировавшим Тертерскую ГЭС , незаконно связала этот источник энергии со своей внутренней электросетью и получала от него энергию для внутреннего потребления. Кроме того, Армения на 30 лет задержала реализацию перечисленных важных гидроэнергетических проектов, перекрыв доступ Азербайджана к проектным площадкам «Худаферин» и «Гыз галасы», препятствовала развитию сектора возобновляемых источников энергии в Азербайджане.

Баку продолжит принимать меры для получения компенсации за нарушение Арменией суверенных прав на свои энергоресурсы, сказано в заключение пресс-релиза.