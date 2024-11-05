Азербайджан принимает саммит религиозных лидеров COP29 по изменению климата

Азербайджан принимает третий Глобальный саммит религиозных лидеров «Мировые религии за зеленую планету» в рамках климатической конференции COP29 под патронажем президента Ильхама Алиева. Организованный Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственным комитетом по работе с религиозными объединениями, Международным советом мусульманских старейшин, Управлением мусульман Кавказа и Программой ООН по окружающей среде, саммит стремится объединить духовные перспективы в борьбе с изменением климата.

Двухдневное мероприятие привлекло около 30 мировых религиозных лидеров, включая высокопоставленных деятелей из Ватикана и Аль-Азхара, а также представителей 55 стран и 30 международных организаций. Среди участников — ученые, религиозные лидеры и представители СМИ с различным культурным и религиозным происхождением.

Азербайджан, принимавший предыдущие Глобальные саммиты религиозных лидеров, стремится привлечь внимание к этическим и моральным последствиям изменения климата. Заявление президента Алиева о том, что 2024 год станет «Годом солидарности за зеленый мир», было хорошо воспринято, а религиозные лидеры выступили за действия по борьбе с изменением климата в рамках COP29.

Президент Алиев направил обращение саммиту, в котом подчеркнул роль межконфессионального диалога в решении этих проблем, выдвинутых COP29, отметив, что влиятельные религиозные голоса могут способствовать охране окружающей среды для будущих поколений.

Подчеркивая инвестиции Азербайджана в зеленую энергетику и экологическую политику, Алиев подтвердил приверженность страны устойчивому развитию. Он пригласил участников посетить Карабах, территорию, которая проходит экологическую реставрацию после конфликта, продемонстрировав более широкие усилия Азербайджана по восстановлению.

Саммит служит платформой для межконфессионального диалога, соответствующего целям COP29. Высоко оценив «Бакинский процесс» для межкультурного сотрудничества, Алиев подтвердил роль Азербайджана как принимающей стороны глобального диалога. «Религиозные лидеры играют решающую роль в борьбе за будущее нашей планеты», — заключил он, призвав участников саммита в их стремлении к экологической солидарности.