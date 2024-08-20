Азербайджан смещается в БРИКС

Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил МИД страны.

БРИКС, первоначально известная как БРИК до присоединения Южной Африки в 2011 году, является коалицией пяти быстро развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Группа представляет 45% населения мира и контролирует 28% мирового экономического производства, оказывая значительное влияние на мировые запасы нефти. Члены БРИКС собираются ежегодно для определения приоритетов и принятия важных экономических и политических решений.

Интерес Азербайджана к присоединению к БРИКС проявляется на фоне растущей напряженности с западными странами, которые критиковали ситуацию с правами человека в стране и ввели санкции. Напротив, Азербайджан укрепляет свои отношения с Россией и стремится усилить свою позицию, более тесно сближаясь с БРИКС.

Группа БРИКС, которая недавно расширилась и включила в себя Египет, Эфиопию, Саудовскую Аравию, Иран, Аргентину и ОАЭ в качестве новых членов или приглашенных, фокусируется на создании единой позиции против западного экономического и политического доминирования. Добавление новых членов превратило группу в БРИКС+, расширив ее влияние и стратегический охват.

Аналитики предполагают, что стремление Азербайджана к членству в БРИКС может быть обусловлено его желанием уравновесить западную критику и санкции, одновременно извлекая выгоду из растущего экономического и политического влияния БРИКС. Членство может предложить Азербайджану потенциальные экономические выгоды и поддержку на международной арене.

По мере развития глобальной политической обстановки стремление Азербайджана к членству в БРИКС отражает его стратегическую переориентацию на фоне меняющихся альянсов.