Азербайджан в поиске «работоспособных» решений по климатическому финансированию в преддверии COP29

Азербайджан, принимающий в этом году Конференцию ООН по изменению климата СОР29, уже начал переговоры с финансовыми учреждениями, компаниями и странами по щекотливому вопросу климатического финансирования.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе мероприятия Financial Times Climate Capital Live.

По его словам, страна рассматривает возможность расширения своих собственных климатических амбиций в преддверии COP29, которая пройдет в Баку в середине ноября.

Мировые лидеры находятся под давлением необходимости создать новую глобальную структуру климатического финансирования, известную как Новая коллективная количественная цель по климатическому финансированию (NCQG) для COP29, которая рассматривается как ключевой фактор реализации всей климатической повестки дня.

М.Бабаев, который недавно был назначен назначенным президентом COP29, сказал, что его команда надеется услышать мнение различных коллег и заинтересованных сторон, чтобы сделать «климатическое финансирование работоспособным» и найти «консенсус» по этим вопросам.

Скудный прогресс в области финансирования борьбы с изменением климата в последние годы все больше подогревал недоверие между развитыми и развивающимися странами.

«COP29 станет поворотным моментом для климатического финансирования, поскольку сторонам будет предложено определить новую коллективную цель по смягчению последствий и адаптации, которая, как ожидается, решит проблемы, связанные с существующими обязательствами, и эффективно отразит потребности развивающихся стран в оказании помощи в достижении возросших амбиций», - считают аналитики S&P Global Commodity Insights.

Помимо климатического финансирования, по словам М.Бабаева, будут освещены вопросы, связанные с «водой, деградацией земель, продовольственной безопасностью, сельским хозяйством и др.».

Азербайджан также надеется преодолеть разрыв между Востоком и Западом, а также Глобальным Севером и Глобальным Югом.

Министр подчеркнул, что Азербайджан сосредоточен на увеличении роста возобновляемой энергетики, даже несмотря на то, что он стремится увеличить добычу газа.

«Зеленый рост является приоритетом для Азербайджана на ближайшие десятилетия», - сказал он, добавив, что в Каспийском регионе запланировано множество проектов, особенно ориентированных на солнечную энергетику.

Азербайджан еще не взял на себя обязательства по достижению цели нулевого уровня выбросов. В октябре 2023 года страна пересмотрела свои определяемые на национальном уровне вклады, взяв на себя обязательство сократить выбросы на 40% к 2050 году по сравнению с уровнями 1990 года.

Это зависит от международной поддержки, предоставляемой посредством финансирования, передачи технологий и наращивания потенциала, согласно документам, представленным в Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Копенгагенские переговоры

21-22 марта несколько министров по вопросам климата соберутся в Дании на Копенгагенскую министерскую встречу, чтобы достичь консенсуса в преддверии климатического саммита в Баку.

Выступая на том же мероприятии (Financial Times Climate Capital Live-ред.), министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен заявил, что встреча на следующей неделе будет сосредоточена на определении повестки дня COP29, причем в дискуссиях, вероятно, будет доминировать климатическое финансирование.

Он также сказал, что министры оценят то, что было достигнуто на COP28 в Дубае, где мировые лидеры согласились отказаться от ископаемого топлива и работать над поэтапным сокращением использования угля.

Напомним, что Азербайджан является крупным экспортером нефти и газа и членом альянса ОПЕК+. Согласно данным последнего опроса Platts ОПЕК+, в феврале в стране было добыто в среднем 480 тыс. баррелей нефти в сутки. Однако это ниже квоты ОПЕК+ в 551 тыс. баррелей в сутки, поскольку сокращение добычи на зрелых месторождениях продолжает влиять на добычу.

По данным министерства энергетики страны, общий объем добычи газа в Азербайджане за первые два месяца этого года составил 8,2 млрд кубометров, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Азербайджан также стал надежным партнером ЕС по поставкам газа, поскольку он стремится заменить импорт российского трубопроводного газа. Они были резко сокращены после вторжения России в Украину в начале 2022 года, в результате чего цены на газ в Европе достигли рекордного уровня.