В воскресенье температура воздуха в Азербайджане повысится  до +18°

Первый тренинг в рамках проекта прошел в женской колонии Azercell и Общественное Объединение Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək» провели тренинг в женском исправительном учреждении №4 Министерства юстиции Азербайджанской Республики. В тренинге, который проходил при поддержке Пенитенциарной службы, приняли участие около 100 женщин. В ходе обучения специалисты Академии Azercell затронули темы таких навыков, как внутренняя мотивация, коммуникабельность, эмпатия и эмоциональный интеллект. Основная цель тренинга заключалась в содействии реинтеграции женщин в общество после освобождения, их возвращении к работе и расширении карьерных возможностей.