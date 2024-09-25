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(3 часа назад)
Байден отозвал приглашение на прием премьер-министру Грузии

Байден отозвал приглашение на прием премьер-министру Грузии

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байден отозвал приглашение на прием премьер-министру Грузии

Администрация президента США отменила приглашение на прием для премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сообщает радио  «Голос Америки» со ссылкой на высокопоставленные источники.

Администрация президента США также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что контакты с Кобахидзе отменены из-за «недавних действий и заявлений грузинского правительства, показавших шокирующее неуважение к демократии и воле грузинского народа».

Президент США Джо Байден сегодня на традиционном приеме в Нью-Йорке будет принимать лидеров стран, прибывших на Генассамблею ООН.

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