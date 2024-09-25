Байден отозвал приглашение на прием премьер-министру Грузии
Байден отозвал приглашение на прием премьер-министру Грузии
Администрация президента США отменила приглашение на прием для премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на высокопоставленные источники.
Администрация президента США также отказалась от всех встреч с грузинской делегацией.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что контакты с Кобахидзе отменены из-за «недавних действий и заявлений грузинского правительства, показавших шокирующее неуважение к демократии и воле грузинского народа».
Президент США Джо Байден сегодня на традиционном приеме в Нью-Йорке будет принимать лидеров стран, прибывших на Генассамблею ООН.
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