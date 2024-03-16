Байден в послании Алиеву подтвердил приверженность США партнерству с Азербайджаном
Байден в послании Алиеву подтвердил приверженность США партнерству с Азербайджаном
Президент США Джозеф Байден поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева по случаю наступающего весеннего праздника Новруз.
В поздравительном послании выражены добрые пожелания президенту и народу Азербайджана от имени США.
«Желаю вам мирного, благополучного и радостного проведения праздника Новруза. В то время, как, мы, отмечаем период обновления и размышлений, Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года я желаю работать вместе с вами над развитием региональных связей и расширением экономического развития», - говорится в послании Байдена, опубликованном на сайте главы Азербайджана.
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