Байрамов и Бербок обсудили повестку COP29, двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Байрамов и Бербок обсудили повестку COP29, двусторонние отношения и ситуацию в регионе
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел встречу со своим германской коллегой Анналеной Бербок в рамках ее рабочего визита в Баку на COP29.
“Стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня, а также текущие переговоры в рамках COP29.
Министры также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, существующие проблемы на пути мирного процесса.
Байрамов выразил обеспокоенность скоординированной предвзятой и необоснованной кампанией против Азербайджана и довел до сведения позицию официального Баку по данному вопросу», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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