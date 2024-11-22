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(13 минут назад)
Байрамов и Бербок обсудили повестку COP29, двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Байрамов и Бербок обсудили повестку COP29, двусторонние отношения и ситуацию в регионе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байрамов и Бербок обсудили повестку COP29, двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел встречу со своим германской коллегой Анналеной Бербок в рамках ее рабочего визита в Баку на COP29.

“Стороны обсудили двустороннюю и многостороннюю повестку дня, а также текущие переговоры в рамках COP29.

Министры также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, существующие проблемы на пути мирного процесса. 

Байрамов выразил обеспокоенность скоординированной предвзятой и необоснованной кампанией против Азербайджана и довел до сведения позицию официального Баку по данному вопросу», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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