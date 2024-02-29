Байрамов и Мирзоян обсудили пункты проекта мирного соглашения

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 28-29 февраля провели переговоры на Villa Borsig в Берлине.

Министры и члены делегаций обсудили положения проекта двустороннего «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений», сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Была отмечена необходимость проведения работы по некоторым основным вопросам.

В ходе визита министры встретились также с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Байрамов выразил признательность Германии за предоставление площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией, сказано в пресс-релизе МИД.