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(33 минуты назад)
Байрамов и Мирзоян обсудили пункты проекта мирного соглашения

Байрамов и Мирзоян обсудили пункты проекта мирного соглашения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байрамов и Мирзоян обсудили пункты проекта мирного соглашения

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 28-29 февраля провели переговоры на Villa Borsig в Берлине.

Министры и члены  делегаций обсудили положения проекта двустороннего «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений», сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Была отмечена необходимость проведения работы по некоторым основным вопросам.

В ходе визита министры встретились также с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Байрамов выразил признательность Германии за предоставление площадки для переговоров между Азербайджаном и Арменией, сказано в пресс-релизе МИД.

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