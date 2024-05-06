Байрамов и Мирзоян встретятся в Алматы 10 мая

Байрамов и Мирзоян встретятся в Алматы 10 мая

Байрамов и Мирзоян встретятся в Алматы 10 мая

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении состоится в Алматы 10 мая.

«В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном состоятся 10 мая в Алматы», - сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

МИД Армении также подтвердил эту информации.

Ранее, представитель МИД Казахстана заявил, что Астана не является посредником во встрече, а предоставляет лишь площадку для переговоров.