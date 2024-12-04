Байрамов отправился в Мальту на СМИД ОБСЕ

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 4 декабря отбыл с рабочим визитом в Мальту, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Цель визита - участие в 31-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Байрамов выступит на мероприятии, а также проведет ряд двусторонних встреч.