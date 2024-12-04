  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy11.20 C
  • Четверг, 5 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(1 минуту назад)
Джейхун Байрамов

Джейхун Байрамов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байрамов отправился в Мальту на СМИД ОБСЕ

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 4 декабря отбыл с рабочим визитом в Мальту, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Цель визита - участие в 31-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Байрамов выступит на мероприятии, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Написать отзыв

Политика

Famil Xəlilov azadlığa çıxdı, Rüfət Səfərov saxlanıldı... – Bəşir Süleymanlı ilə gündəm müzakirəsi Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей