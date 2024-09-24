Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана глобальному миру
Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана глобальному миру
На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с речью, в которой подчеркнул приверженность Азербайджана международному праву, борьбе с изменением климата и устойчивому развитию. Выступая перед мировой аудиторией, Байрамов подчеркнул критический момент, в котором находится мир, сталкиваясь с такими вызовами, как изменение климата, геополитическая напряженность и растущее неравенство. «Это время для преодоления разрывов и демонстрации того, что многосторонность может давать результаты с единым голосом», — сказал он, призвав к более тесному глобальному сотрудничеству.
Байрамов сослался на историю Азербайджана, столкнувшегося с нарушениями международного права, упомянув многолетнюю оккупацию его территорий и последующее восстановление его суверенитета. «Азербайджан вступил в новую эру, восстановив свои права на суверенитет и территориальную целостность», — отметил он, призвав мировое сообщество соблюдать международные нормы без двойных стандартов.
Главной темой выступления Байрамова стала приверженность Азербайджана Целям устойчивого развития (ЦУР), особенно в свете освобождения его территорий. Он подчеркнул прогресс Азербайджана по 17 целям, 88 задачам и 119 показателям. «Освобождение наших территорий открыло новую главу в достижении ЦУР», — пояснил Байрамов, имея в виду масштабные усилия правительства по реконструкции и восстановлению в ранее оккупированных регионах.
Байрамов также обратил внимание на инновационное введение Азербайджаном национальной цели SDG18, сосредоточенной на противоминной деятельности, которую он назвал необходимой для восстановления общин и средств к существованию в районах, затронутых конфликтом. «Мы призываем к большей международной поддержке разминирования», — призвал он.
Изменение климата стало еще одним важным моментом его выступления, поскольку Байрамов объявил о роли Азербайджана в качестве принимающей стороны 29-й Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре 2024 года. В своей речи он пообещал, что Азербайджан будет работать инклюзивно со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения устойчивости и стабильности климата. «Необходимо рассматривать изменение климата как величайшую транснациональную проблему века», — отметил Байрамов, предупредив, что климатический кризис — это не будущий риск, а уже существующая опасность.
В заключение Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана как глобальному миру, так и климатическим повесткам, выступая за смелые и совместные действия. «Только посредством инклюзивных и решительных действий мы сможем создать климатически устойчивое и мирное будущее для всех», - заявил он.
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