Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана  глобальному миру

На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с речью, в которой подчеркнул приверженность Азербайджана международному праву, борьбе с изменением климата и устойчивому развитию. Выступая перед мировой аудиторией, Байрамов подчеркнул критический момент, в котором находится мир, сталкиваясь с такими вызовами, как изменение климата, геополитическая напряженность и растущее неравенство. «Это время для преодоления разрывов и демонстрации того, что многосторонность может давать результаты с единым голосом», — сказал он, призвав к более тесному глобальному сотрудничеству.

Байрамов сослался на историю Азербайджана, столкнувшегося с нарушениями международного права, упомянув многолетнюю оккупацию его территорий и последующее восстановление его суверенитета. «Азербайджан вступил в новую эру, восстановив свои права на суверенитет и территориальную целостность», — отметил он, призвав мировое сообщество соблюдать международные нормы без двойных стандартов.

Главной темой выступления Байрамова стала приверженность Азербайджана Целям устойчивого развития (ЦУР), особенно в свете освобождения его территорий. Он подчеркнул прогресс Азербайджана по 17 целям, 88 задачам и 119 показателям. «Освобождение наших территорий открыло новую главу в достижении ЦУР», — пояснил Байрамов, имея в виду масштабные усилия правительства по реконструкции и восстановлению в ранее оккупированных регионах.

Байрамов также обратил внимание на инновационное введение Азербайджаном национальной цели SDG18, сосредоточенной на противоминной деятельности, которую он назвал необходимой для восстановления общин и средств к существованию в районах, затронутых конфликтом. «Мы призываем к большей международной поддержке разминирования», — призвал он.

Изменение климата стало еще одним важным моментом его выступления, поскольку Байрамов объявил о роли Азербайджана в качестве принимающей стороны 29-й Конференции сторон (КС-29) Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ноябре 2024 года. В своей речи он пообещал, что Азербайджан будет работать инклюзивно со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения устойчивости и стабильности климата. «Необходимо рассматривать изменение климата как величайшую транснациональную проблему века», — отметил Байрамов, предупредив, что климатический кризис — это не будущий риск, а уже существующая опасность.

В заключение Байрамов подтвердил приверженность Азербайджана как глобальному миру, так и климатическим повесткам, выступая за смелые и совместные действия. «Только посредством инклюзивных и решительных действий мы сможем создать климатически устойчивое и мирное будущее для всех», - заявил он.