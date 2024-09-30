Бакинская неделя действий по климату

30 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор бывшему депутату, предпринимателю Назиму Байдемирли. В своем выступлении адвокат Агыль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».