Бакинская неделя действий по климату
Бакинская неделя действий по климату
30 сентября в Баку открылась Первая Бакинская неделя действий по климату (The inaugural Baku Climate Action Week (BCAW 2024), которая продлится до 4 октября.
В мероприятии участвуют представители политических, финансовых, научных и культурных кругова, а также представители гражданского общества и СМИ.
Участники обсудят такие темы, как "энергетический переход", "урбанизированная среда", "качественная вода", "продовольствие и сельское хозяйство" и др.
Конференция COP29 пройдет в Баку в ноябре этого года.
Политика
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- 30 сентябрь 2024, 18:06
Бывшая кандидат в депутаты Милли Меджлиса от 82-го Имишли-Саатлинского избирательного округа Лейла Наджафгулиева уволена с должности учительницы средней школы в селе Аранлы Имишлинского района. Она сказала Turan, что увольнение связано с ее активной позицией на выборах, которые она по данным ЦИК, проиграла.
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- 30 сентябрь 2024, 17:58
«Сердечно поздравляю вас с национальным новогодним праздником еврейского народа Рош ха-Шана и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания и пожелания», - говорится в послании президента Азербайджана в адрес еврейского населения страны.
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- 30 сентябрь 2024, 17:44
В понедельник в Страсбурге на пленарном заседании ПАСЕ была утверждена окончательная повестка осенней сессии ассамблеи, которая продлится до 4 октября.
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- 30 сентябрь 2024, 16:24
30 сентября в Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор бывшему депутату, предпринимателю Назиму Байдемирли. В своем выступлении адвокат Агыль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».
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