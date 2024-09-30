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(11 часов назад)
Бакинская неделя действий по климату

Бакинская неделя действий по климату

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бакинская неделя действий по климату

30 сентября в Баку открылась Первая Бакинская неделя действий по климату (The inaugural Baku Climate Action Week (BCAW 2024), которая продлится до 4 октября.

В мероприятии участвуют представители политических, финансовых, научных и культурных кругова, а также представители гражданского общества и СМИ.

Участники обсудят такие темы, как "энергетический переход", "урбанизированная среда", "качественная  вода", "продовольствие и сельское хозяйство" и др.

Конференция  COP29 пройдет в Баку в ноябре этого года.

Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату
Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату Бакинская неделя действий по климату

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