Бакинские переговоры по рамочной конвенции ООН об изменении климата продлены на один день
Переговоры в Баку на рамочной конвенции ООН об изменении климата продлены на один день
Переговоры на 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Баку продлены до 24 ноября, сообщил источник в секретариате РКИК ООН агентству Turan. По его словам, участники рассчитывают согласовать и подписать итоговые документы к этой дате.
Основные разногласия касаются объема климатического финансирования, известного как "Новая коллективная количественная цель". В проектных документах сумма варьируется от 250 миллиардов до 1,3 триллиона долларов в год на период 2025–2035 годов.
Ранее на конференции обсуждались вопросы климатического финансирования, включая установление новой глобальной цели и реформирование финансовой системы для поддержки стран в борьбе с изменением климата.
Согласование новой цели по климатическому финансированию является ключевым для успешного завершения конференции и достижения целей Парижского соглашения.
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