  • contact.az Contact
  • Баку
  • Mist14.30 C
  • Воскресенье, 24 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Бакинские переговоры по рамочной конвенции ООН об изменении климата продлены на один день

Бакинские переговоры по рамочной конвенции ООН об изменении климата продлены на один день

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Переговоры в Баку на рамочной конвенции ООН об изменении климата продлены на один день

Переговоры на 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Баку продлены до 24 ноября, сообщил источник в секретариате РКИК ООН агентству Turan. По его словам, участники рассчитывают согласовать и подписать итоговые документы к этой дате.

Основные разногласия касаются объема климатического финансирования, известного как "Новая коллективная количественная цель". В проектных документах сумма варьируется от 250 миллиардов до 1,3 триллиона долларов в год на период 2025–2035 годов.

Ранее на конференции обсуждались вопросы климатического финансирования, включая установление новой глобальной цели и реформирование финансовой системы для поддержки стран в борьбе с изменением климата.

Согласование новой цели по климатическому финансированию является ключевым для успешного завершения конференции и достижения целей Парижского соглашения.

Написать отзыв

Политика

Minimum əməkhaqqı, pensiya, ehtiyac meyarı. Rəqəmlər real bazar qiymətinə uyğundur? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей