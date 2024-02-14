Баку и Еревану надо искать мир в договоренностях с Россией – МИД РФ
Баку и Еревану надо искать мир в договоренностях с Россией – МИД РФ
МИД РФ серьезно обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе, приведшим к гибели военнослужащих и настоятельно призывает Баку и Ереван к сдержанности и шагам по деэскалации во избежание дальнейшим ухудшением обстановки. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Случившееся еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне (РФ-Азербайджан-Армения), которые были заключены в период с 2020 по 2022 года.
"Убеждены, что территориальные споры следует разрешать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Готовы оказывать процессу консультативное содействие", - заключила Захарова.
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