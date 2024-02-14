  • contact.az Contact
  • Баку
  • Mist70 C
  • Четверг, 15 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Баку и Еревану надо искать мир в договоренностях с Россией – МИД РФ

Баку и Еревану надо искать мир в договоренностях с Россией – МИД РФ

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Баку и Еревану надо искать мир в договоренностях с Россией – МИД РФ

МИД РФ серьезно обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе, приведшим к гибели военнослужащих и настоятельно призывает Баку и Ереван к сдержанности и шагам по деэскалации во избежание  дальнейшим ухудшением обстановки. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Случившееся еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне (РФ-Азербайджан-Армения), которые были заключены в период с 2020 по 2022 года.

"Убеждены, что территориальные споры следует разрешать в рамках двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Готовы оказывать процессу консультативное содействие", - заключила Захарова.

Написать отзыв

Политика

Bir ailənin faciəsindən cəmiyyət hansı dərslər çıxarmalı? – Azad İsazadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей