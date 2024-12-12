Наблюдательная миссия ЕС в Армении
Баку настаивает на прекращении миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев повторил в четверг требование Баку о необходимости прекращения миссии наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе.
Работа миссии первоначально была согласована с Баку, как временная. Однако затем ее деятельность стала постоянной. При этом, состав миссии и ее мандат «расширяются», сказал он в беседе с журналистами.
«Миссия ЕС не способствует установлению мира в регионе. Это зависит от Армении и Азербайджана. Присутствие третьей стороны только усиливает напряженность. Более того, отдельные европейские государства, прикрываясь миссией ЕС, преследуют в Армении собственные интересы", — считает Хикмет Гаджиев.
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