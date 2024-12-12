Баку настаивает на прекращении миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев повторил в четверг требование Баку о необходимости прекращения миссии наблюдателей Евросоюза на армяно-азербайджанской границе.

Работа миссии первоначально была согласована с Баку, как временная. Однако затем ее деятельность стала постоянной. При этом, состав миссии и ее мандат «расширяются», сказал он в беседе с журналистами.

«Миссия ЕС не способствует установлению мира в регионе. Это зависит от Армении и Азербайджана. Присутствие третьей стороны только усиливает напряженность. Более того, отдельные европейские государства, прикрываясь миссией ЕС, преследуют в Армении собственные интересы", — считает Хикмет Гаджиев.