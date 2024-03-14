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(10 минут назад)
Баку не доволен резолюцией Европаламента с призывом заключения мира с Арменией

Баку не доволен резолюцией Европаламента с призывом заключения мира с Арменией

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку не доволен резолюцией Европаламента с призывом заключения мира с Арменией

13 марта Европарламент принял резолюцию под названием: «О тесных связях между ЕС и Арменией и необходимостью мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией» (2024/2580(RSP).

(Closer ties between the EU and Armenia and the need for a peace agreement between Azerbaijan and Armenia)

Европейский парламент считает Армению ведущей демократией в регионе, которая заморозила свое членство в ОДКБ и пытается уменьшить свою зависимость от России, расширить военное сотрудничество с Францией, Грецией и другими членами ЕС. 

Хотя тысячи российских солдат находятся на армянской земле, готовность России гарантировать безопасность Армении не состоялась, а Россия стремится подорвать демократические позиции Армении и сеет хаос и дестабилизацию путем вмешательства и дезинформации, сказано в резолюции.

В документе далее содержатся резкие обвинения в адрес Азербайджана в «блокаде Лачинского коридора», «наступлении на оставшуюся часть Нагорного Карабаха» и «этнической чистке 100 тысяч армян».

ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении и Азербайджана и активно поддерживает усилия по достижению устойчивого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.  Сохраняются разногласия по вопросам делимитации и демаркации границы,  Азербайджан требует связи с Нахчываном по дороге, которая будет  контролироваться российскими пограничниками без армянской таможни и пограничников, что нарушает суверенитет Армении.

Азербайджан нанес ущерб «армянскому культурному наследию в Карабахе» и должен  принять необходимые меры для предотвращения этого, утверждают авторы документа.

Руководство Азербайджана продолжает делать заявления против суверенной территории Армении и азербайджанская армия продолжает «оккупировать 170 км2 суверенной территории Армении».

Евросоюз должен поддержать стремление Армении укреплять связи с Европой и ее выбор в пользу демократии.  Европарламент призывает активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС и укреплять сотрудничества  в сфере безопасности и обороны, а также ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, которые угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении.

Европаламент призывает также Азербайджан к «искреннему» диалогу с карабахскими армянами, гарантировать их безопасность, включая их право вернуться в свои дома «в условиях международного присутствия»,  освободить и объявить широкую амнистию всем жителям Нагорного Карабаха и Армении, которые под стражей в Азербайджане, освободить  международно-признанную территорию Армении и вывести азербайджанские войска с суверенной территории Армении.

В заключении Европарламент раскритиковал «некоторых» руководителей Еврокомиссии и Евросоюза, поздравляющих президента Алиева с его переизбранием, и называющих Азербайджан надежным партнером. За резолюцию проголосовали 504 депутана, против 32 и четверо воздержались.

Полный текст резолюции по этому линку:

МИД Азербайджана отверг эти обвинения Европарламента. Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде в своем комментарии заявил, что резолюция  является необоснованной и предвзятой, и ярким примером двойных стандартов в отношении Азербайджана.

По его словам, резолюция принята рядом европейских депутатов, «находящихся под влиянием» Армении и армянского лобби, и является частью «клеветнической кампании против Азербайджана».

Абсурдные и оскорбительные высказывания резолюции, противоречат международным отношениям и выходят за рамки этических норм, нарушают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, считает пресс-секретарь МИД Азербайджана.

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