Баку раздражен призывом спецпредставителя ЕС решать пограничные вопросы мирно
Баку раздражен призывом спецпредставителя ЕС решать пограничные вопросы мирно
Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу назвал «не приемлемыми угрозы в адрес Армении в азербайджанских медиа».
«Необходимы реальные переговоры по делимитации границ, и все территориальные споры должны разрешаться мирным путем и в рамках согласованного процесса», - написал Клаар в своем аккаунте в Твиттер.
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Тойво Клаар в том, что тот видит “зло в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ”, - написал Гаджизаде.
Отметим, что Клаар не говорит в своем статусе о селах, но призывает решать вопрос миром.
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