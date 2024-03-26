Баку раздражен призывом спецпредставителя ЕС решать пограничные вопросы мирно

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу назвал «не приемлемыми угрозы в адрес Армении в азербайджанских медиа».

«Необходимы реальные переговоры по делимитации границ, и все территориальные споры должны разрешаться мирным путем и в рамках согласованного процесса», - написал Клаар в своем аккаунте в Твиттер.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил Тойво Клаар в том, что тот видит “зло в легитимном дискурсе о возвращении азербайджанских сел, полностью игнорируя призывы к борьбе за продолжение незаконной оккупации в армянских СМИ”, - написал Гаджизаде.

Отметим, что Клаар не говорит в своем статусе о селах, но призывает решать вопрос миром.