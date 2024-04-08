Баку выразил соболезнование Казахстану

МИД Азербайджана выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате разрушительных наводнений в Казахстане. Об этом говорится в сообщении в аккаунте МИД на платформе X.

«Глубоко опечалены разрушительными наводнениями в братском Казахстане. Приносим соболезнования людям, пострадавшим от этой катастрофы, семьям и близким погибших. Выражаем солидарность с народом и правительством братского Казахстана», - говорится в публикации.