Безнаказанности за Ходжалинский геноцид будет положен конец - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

«26 февраля исполняется 32 года со дня Ходжалинского геноцида, совершенного против азербайджанского мирного населения в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана и оккупации азербайджанских территорий», - говорится в документе.

Политика этнической чистки и геноцида, проводимая Арменией против азербайджанцев, сопровождалась преступлениями против человечности, совершенными во время оккупации азербайджанских территорий в Баганис Айрыме, Джамилли, Керкиджахане, Мешали, Малыбейли, Гушчуларе, Гарадаглы и других населенных пунктах. Одна из самых страшных расправ из этой категории была совершена против жителей города Ходжалы.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года был оккупирован армянскими вооруженными силами при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР под массированным артиллерийским огнем.

В результате оккупации были зверски убиты 613 человек, включая 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей, 130 детей потеряли одного из родителей, 25 детей – обоих родителей. Из 1275 человек, взятых в плен и в заложники и подвергнутых жестоким пыткам, судьба 150, в том числе 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.

Как и другие преступления против человечности, совершенные Арменией против азербайджанцев, Ходжалинский геноцид является грубым нарушением международного гуманитарного права, прав человека, в том числе Конвенций о предупреждении преступлений геноцида, против пыток, о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Безнаказанность Армении за преступления против человечности поощрила ее к ракетным обстрелам мирного населения Гянджи, Барды, Тертера во время 44-дневной войны 2020 года.

Это демонстрирует необходимость поддержки мировым сообществом мер, принимаемых на национальном и международном уровне для прекращения безнаказанности преступников, далее отмечено в заявлении МИД Азербайджана.

Вместе с тем, в документе указывается на то, что в ходе антитеррористической операции 2023 г. Азербайджан полностью восстановил свою целостность.

«Освобождение Ходжалы олицетворяет нашу силу и единство, долг верности жертвам Ходжалинского геноцида», - подчеркивается в заявлении МИД Азербайджана.

Вместе с тем, в документе выражается убежденность, что меры которые, Баку продолжает предпринимать на национальном уровне и в рамках действующего международного права послужат прекращению безнаказанности за указанные преступления.