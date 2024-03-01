«Безответственная риторика»: США о ядерном шантаже Путина
«Безответственная риторика»: США о ядерном шантаже Путина
Соединенные Штаты резко раскритиковали последние высказывания Владимира Путина в которых, российский лидер предупредил о риске ядерной войны. "Это не первый раз, когда мы слышим безответственную риторику Владимира Путина", - заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер: "Такие речи недопустимы для лидера государства, обладающего ядерным оружием".
В своем ежегодном обращении к нации в четверг Путин предупредил Запад о «трагических последствиях» для любой страны, которая отправит войска в Украину для защиты от российского вторжения.
"Все, что придумывает Запад, создает реальную угрозу конфликта с применением ядерного оружия, а значит, и уничтожения цивилизации", - заявил Путин.
Комментируя эти высказывания Путина, Миллер сказал, что США напрямую общались с Россией по поводу последствий применения ядерного оружия. "Тем не менее, у нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, и мы будем продолжать внимательно следить за этим", - заключил представитель Госдепартамента.
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Политика
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1 отзыв
Ruslan
2024-03-01
Путин блефует если взять Европу США сколько у них ядерных атомных ракет если разом пустят то от России ничего не останется Путин уже поставил на себе крест...Он уже забронировал себе место в аду в судный день у Аллаха с тиранами будет отдельный счет человек очень глуп если думает что кроме него нет живого существа во вселенной....