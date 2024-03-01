«Безответственная риторика»: США о ядерном шантаже Путина

Соединенные Штаты резко раскритиковали последние высказывания Владимира Путина в которых, российский лидер предупредил о риске ядерной войны. "Это не первый раз, когда мы слышим безответственную риторику Владимира Путина", - заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер: "Такие речи недопустимы для лидера государства, обладающего ядерным оружием".

В своем ежегодном обращении к нации в четверг Путин предупредил Запад о «трагических последствиях» для любой страны, которая отправит войска в Украину для защиты от российского вторжения.

"Все, что придумывает Запад, создает реальную угрозу конфликта с применением ядерного оружия, а значит, и уничтожения цивилизации", - заявил Путин.

Комментируя эти высказывания Путина, Миллер сказал, что США напрямую общались с Россией по поводу последствий применения ядерного оружия. "Тем не менее, у нас нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, и мы будем продолжать внимательно следить за этим", - заключил представитель Госдепартамента.