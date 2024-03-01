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(2 часа назад)
США обещают привлечь Россию к ответственности за «злостные» преступления в Украине

США обещают привлечь Россию к ответственности за «злостные» преступления в Украине

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США обещают привлечь Россию к ответственности за «злостные» преступления в Украине

Соединенные Штаты пообещали в четверг и далее привлекать Россию к ответственности за ее  преступления в Украине, передает вашингтонский корреспондент ТУРАН.

"Мы продолжаем требовать от России подотчетности на всех уровнях», - заявил Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN о мерах, принятых западными союзниками против Кремля.

В частности, Миллер имел в виду, задействованный в четверг 44 странами, включая США, механизм создания миссии экспертов ОБСЕ для изучения фактов лишения свободы граждан на оккупированной территории Украины.

«Эта миссия изучит факты и обстоятельства, связанные с такими злоупотреблениями и определит, являются ли они военными преступлениями, нарушают ли они международное гуманитарное право или права человека и противоречат ли они обязательствам перед ОБСЕ», - говорится в сообщении Госдепартамента.

Эксперты также соберут информацию для национальных, региональных или международных судов или трибуналов.

«Мы призываем соответствующие органы власти в Украине, так и в России полностью сотрудничать с экспертной миссией. США, наши союзники и партнеры по-прежнему твердо привержены поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее злостные преступления», — отмечено в сообщении Госдепартамента.

Отвечая на вопрос TURAN, будет ли Кремль привлечен к ответственности за свои преступления, Миллер сказал, что в течение двух лет с начала войны предпринимался "ряд действий" в этом направлении. Прежде всего, это были санкции против России, направленные на подрыв ее экономики и военно-промышленного комплекса, и также это помощь Украине в сфере безопасности, чтобы она могла  отразить российскую агрессию,  сказал он.

«Поэтому мы продолжаем считать, что наиболее эффективным шагом  было бы принятие Конгрессом решения о выделении Украине дальнейшей помощи, чтобы привлечь Россию к ответственности», - заключил он.

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