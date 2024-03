ABŞ Rusiyanı Ukraynada "qərəzli" cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etməyi vəd edir

Cümə günü, martın 1-də Türkiyənin Antalya şəhərində Antalya Diplomatik Forumu açılıb. "Cənubi Qafqazda sülh, inkişaf və qarşılıqlı əlaqə" ("Peace, Development and Connectivity in the South Caucasus") mövzusunda panel müzakirəsində Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Ruben Rubinyan və Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev çıxış ediblər.