Блинкен и Фидан обсудили достижение «прочного» мира на Южном Кавказе
Блинкен и Фидан обсудили достижение «прочного» мира на Южном Кавказе
Главные дипломаты США и Турции встретились в четверг, чтобы обсудить достижение прочного мира на Южном Кавказе, среди прочих насущных вопросов, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Энтони Блинкен и Хакан Фидан провели телефонный разговор в ходе которого, госсекретарь выразил соболезнования министру иностранных дел в связи с терактом в Анкаре 23 октября.
Стороны обсудили продолжающиеся усилия по достижению дипломатического урегулирования конфликта вдоль «голубой линии» в Ливане.
«Госсекретарь повторил, что пришло время положить конец войне в Газе и вернуть заложников домой», — сказал представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Они также обсудили важность достижения справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, который принесет пользу всем в регионе», — отметил Миллер.
Звонки Блинкена Фидану прозвенели, когда главный дипломат США завершил поездку на Ближний Восток и прибыл в Лондон, где проведет встречи с лидерами стран Ближнего Востока, включая премьер-министра Ливана, и глав МИД Иордании и ОАЭ.
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