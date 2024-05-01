Блинкен «лично вовлечен» в мирные переговоры и в проблему прав человека в Азербайджане

Блинкен «лично вовлечен» в мирные переговоры и в проблему прав человека в Азербайджане

Соединенные Штаты продолжают посредничество в мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией и верят, что "мир здесь возможен", как выразился заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель.

"Это та часть мира, которой лично глубоко занимается сам госсекретарь, - сказал Патель на брифинге, отвечая на вопросы TURAN о последних телефонных звонках Энтони Блинкена в Баку и Ереван.

Блинкен в воскресенье говорил с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном с каждым по отдельности. Он подтвердил поддержку США достижению прочного и достойного мира между этими странами и призвал их сохранять динамику.

«Наше взаимодействие с обоими странами продолжается, и мы убеждены, что мир возможен», - сказал он.

Во время своих разговоров с Алиевым Блинкен также призвал Азербайджан «придерживаться своих международных обязательств и обязательств в области прав человека и освободить тех, кто несправедливо задержан в Азербайджане», - отмечно в сообщении Госдепартамента.

Однако всего через несколько часов после звонка Блинкена в Баку был задержал глава Центра Наблюдения за Выборами в Азербайджане Анар Мамедли.

На вопрос TURAN, являются ли действия Баку отражением нынешнего состояния двусторонних отношений, Патель воздержался от прямых комментариев, заявив, что США «глубоко обеспокоены» продолжающимися арестами представителей азербайджанского гражданского общества, и в частности, Анара Мамедли.

"И мы призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех лиц, несправедливо задержанных", - заключил он.

Мамедли был задержан во вторник днем по обвинению в контрабанде, которое он отверг. Арест Мамедли стал последним случаем из серии дел, вызвавших обеспокоенность Запада по поводу свободы слова и прав человека.