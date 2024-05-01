Санкции против России отменены не будут - Госдеп

Политика США, направленная на привлечение России к ответственности за агрессию против Украины, останется неизменной, сказал во вторник представитель Госдепартамента.

"Наши меры по привлечению к ответственности России за посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины не ослабевают с февраля 2022 года, с момента вторжения". Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге, отвечая на вопрос TURAN, касающегося сообщений об ослаблении Вашингтоном ограничений для группы российских банков, включая Центральный банк, на осуществление операций, связанных с энергетикой.

«Мы продолжим поддержку украинских партнеров, так и санкцим, экспортный контроль и другие меры, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности», — добавил Патель.

«Нет никаких политических изменений», - подчеркнул он.