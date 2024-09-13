Блинкен обсудил с Пашиняном процесс мирного урегулирования с Азербайджаном
Блинкен обсудил с Пашиняном процесс мирного урегулирования с Азербайджаном
12 сентября состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщила пресс-служба армянского премьера, обсуждены вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном и двусторонней повесткой Армения - США.
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