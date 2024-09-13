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(16 минут назад)
Блинкен обсудил с Пашиняном процесс мирного урегулирования с Азербайджаном

Блинкен обсудил с Пашиняном процесс мирного урегулирования с Азербайджаном

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Блинкен обсудил с Пашиняном процесс мирного урегулирования с Азербайджаном

12 сентября состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщила пресс-служба армянского премьера, обсуждены вопросы, связанные с мирным процессом между Арменией и Азербайджаном и двусторонней повесткой Армения - США.

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