Блинкен обсудил с Пашиняном процесс мирного урегулирования с Азербайджаном

ЦИК на сегодняшнем заседании рассмотрел также жалобы кандидата в депутаты по 70-му Нефтчалинскому избирательному округу, общественной активистки Вафы Наги. Она просила признать недействительными результаты голосования по 23 избирательным участкам из-за грубых нарушений и фальсификаций.