Блинкен предостерег Россию от вмешательства во второй тур выборов в Молдове

Блинкен предостерег Россию от вмешательства во второй тур выборов в Молдове

Во вторник главный дипломат США выразил обеспокоенность вмешательством России во второй тур президентских выборов в Молдове, который состоится 3 ноября, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

«Россия сделала все, чтобы сорвать выборы и референдум и подорвать демократию в Молдове.

Это делалось путем незаконного финансирования и подкупа голосов, дезинформацией и кибератаками», — говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Референдум по продвижению интеграции страны в Европейский союз завершился с небольшим перевесом, и проевропейский президент Майя Санду победила. Однако будет второй тур, где ей противостоит поддерживаемый Россией кандидат от Социалистической партии Александр Стояногло.

Блинкен подчеркнул, что США обеспокоены, что во втором туре голосования Россия вновь попытается помешать молдаванам реализовать свое суверенное право выбирать собственных лидеров. Однако, США продолжат поддержку усилий Молдовы по обеспечению прозрачного и демократического процесса 3 ноября.