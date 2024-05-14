Блинкен срочно прибыл в Киев
Блинкен срочно прибыл в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня утром прибыл в Киев с ранее необъявленным визитом, чтобы "продемонстрировать непоколебимую поддержку Украины в защите ее свободы от российской агрессии", сообщил Госдепартамент.
Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить боевые действия, новую помощь США, долгосрочные обязательства в области безопасности, а также текущую работу по поддержке экономического восстановления Украины, сказано в сообщении.
Что касается текущей ситуации на фронте, Вашингтон предполагает, что российские войска попытаются добиться продвижения на харьковском направлении на предстоящей неделе.
«Дополнительная помощь США и постоянная поддержка партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии. Мы по-прежнему твердо убеждены, что Украина сохраняет ключевые преимущества в этой войне, а ее вооруженные силы сохраняют эффективную боевую силу", - сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN на брифинге в Вашингтоне.
Самый последний военный пакет, объявленный в пятницу, поможет поддержать насущные потребности Украины, включая ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства, заявили представители Пентагона.
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