Блинкен срочно прибыл в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня утром прибыл в Киев с ранее необъявленным визитом, чтобы "продемонстрировать непоколебимую поддержку Украины в защите ее свободы от российской агрессии", сообщил Госдепартамент.

Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить боевые действия, новую помощь США, долгосрочные обязательства в области безопасности, а также текущую работу по поддержке экономического восстановления Украины, сказано в сообщении.

Что касается текущей ситуации на фронте, Вашингтон предполагает, что российские войска попытаются добиться продвижения на харьковском направлении на предстоящей неделе.

«Дополнительная помощь США и постоянная поддержка партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии. Мы по-прежнему твердо убеждены, что Украина сохраняет ключевые преимущества в этой войне, а ее вооруженные силы сохраняют эффективную боевую силу", - сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN на брифинге в Вашингтоне.

Самый последний военный пакет, объявленный в пятницу, поможет поддержать насущные потребности Украины, включая ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковые средства, заявили представители Пентагона.