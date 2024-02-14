Богослов Сардар Бабаев заключен в карцер
Богослов Сардар Бабаев заключен в карцер
Шиитский богослов Сардар Бабаев после перевода из СИЗО в колонию N7 был отправлен в карцер. Об этом сообщил его адвокат Эльчин Садыгов, посетивший Бабаева 12 февраля.
Бабаева перевели в колонию из СИЗО 25 января после того, как Бакинский апелляционный суд отклонил его жалобу, и обвинительный приговор вступил в силу.
Сразу после прибытия в колонию Сардара Бабаева заключили в штрафную камеру, составив акт о нарушении порядка. Сардар Бабаев отказался подписывать акт, давать какие-либо показания против себя и до сих пор содержится в карцере, рассказал Садыгов.
Бабаев сказал адвокату, что один из высоких чинов администрации колонии сказал, что указание об отправке его в карцер поступило "сверху" и готовится почва для его перевода в Гобустанскую тюрьму (учреждение для отбывания наказания закрытого типа. Официально: Тюрьма Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской Республики, на сленге заключённых: «крытка»).
Адвокат отметил, что направил официальные обращения руководству Пенитенциарной службы и колонии №7 с просьбой разъяснить официальные причины дисциплинарного наказания Бабаева.
Глава Центра мониторинга политзаключенных, правозащитник Эльшан Гасанов не верит, что Бабаев совершил проступок. "Человек, только прибывший в колонию, не станет нарушать порядок. Сардара Бабаева я знаю, он не тот, человек, который позволит себе неподобающее поведение", - сказал Гасанов.
Он отметил, что в Азербайджане уже были случаи ужесточения режима наказания богословам, религиозным активистам.
В свое время в Гобустанскую тюрьму были отправлены и провели там часть тюремного срока лидер Исламской партии Мовсум Самедов, глава Движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде, его заместитель Аббас Гусейнов.
Заключение в Гобустанскую тюрьму религиозных деятелей преследует цель их полной изоляции, чтобы лишить их общения и влияния на других заключенных.
*Бабаев был арестован осенью 2021 г. на фоне ухудшения азербайджано-иранских отношений и спустя два года был осужден на 17 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Ирана.
3 июля 2017 г. суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, признав виновным в нарушении требований ведения религиозных церемоний (ст.168-1.3 УК Азербайджана).
1 февраля 2024 г. ЕСПЧ признал нарушение прав Бабаева по этому делу и постановил выплатить ему в качестве компенсации 6000 евро за моральный ущерб и 2500 евро на судебные затраты.
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