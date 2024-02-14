Гражданам Узбекистана предоставлено 15-дневное безвизовое пребывание в Азербайджане
Гражданам Узбекистана предоставлено 15-дневное безвизовое пребывание в Азербайджане
В рамках мер, направленных на укрепление более тесных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, согласно новым соглашениям между правительствами двух стран, граждане Узбекистана смогут теперь пользоваться безвизовым пребыванием в Азербайджане сроком до 15 дней без необходимости регистрации, .
Министерство внутренних дел Узбекистана объявило о введении в действие протокола, детализирующего поправки к существующему межправительственному соглашению, позволяющие гражданам Узбекистана беспрепятственно находиться в Азербайджане. Протокол, подписанный 22 августа 2023 года в столице Азербайджана Баку, официально вступил в силу 15 января 2024 года.
Согласно положениям Миграционного кодекса Азербайджанской Республики, иностранцы, посещающие страну на временный период, как правило, обязаны зарегистрироваться в органах власти, если их пребывание превышает 15 дней.
Реализация протокола фактически освобождает граждан Узбекистана от этого требования о регистрации во время их первоначального 15-дневного визита в Азербайджан. Однако, если физические лица из Узбекистана намерены продлить свое пребывание сверх этого срока, они должны придерживаться процедур регистрации, изложенных Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики. Этот процесс предполагает подачу заявления о регистрации вместе с копией паспорта физического лица или других соответствующих проездных документов.
Заявление о регистрации может быть отправлено в электронном виде через официальный веб-сайт Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики (www.migration.gov.az) или по электронной почте на адрес qeydiyyat@migration.gov.az. В качестве альтернативы физические лица могут выбрать прямую подачу заявления в Государственную миграционную службу.
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