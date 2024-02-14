  • contact.az Contact
  • Баку
  • Mist70 C
  • Четверг, 15 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Гражданам Узбекистана предоставлено 15-дневное безвизовое пребывание в Азербайджане

Гражданам Узбекистана предоставлено 15-дневное безвизовое пребывание в Азербайджане

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Гражданам Узбекистана предоставлено 15-дневное безвизовое пребывание в Азербайджане

В рамках мер, направленных на укрепление более тесных связей между Азербайджаном и Узбекистаном, согласно новым соглашениям между правительствами двух стран, граждане Узбекистана смогут теперь пользоваться безвизовым пребыванием в Азербайджане сроком до 15 дней без необходимости регистрации, .

Министерство внутренних дел Узбекистана объявило о введении в действие протокола, детализирующего поправки к существующему межправительственному соглашению, позволяющие гражданам Узбекистана беспрепятственно находиться в Азербайджане. Протокол, подписанный 22 августа 2023 года в столице Азербайджана Баку, официально вступил в силу 15 января 2024 года.

Согласно положениям Миграционного кодекса Азербайджанской Республики, иностранцы, посещающие страну на временный период, как правило, обязаны зарегистрироваться в органах власти, если их пребывание превышает 15 дней.

Реализация протокола фактически освобождает граждан Узбекистана от этого требования о регистрации во время их первоначального 15-дневного визита в Азербайджан. Однако, если физические лица из Узбекистана намерены продлить свое пребывание сверх этого срока, они должны придерживаться процедур регистрации, изложенных Государственной миграционной службой Азербайджанской Республики. Этот процесс предполагает подачу заявления о регистрации вместе с копией паспорта физического лица или других соответствующих проездных документов.

Заявление о регистрации может быть отправлено в электронном виде через официальный веб-сайт Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики (www.migration.gov.az) или по электронной почте на адрес qeydiyyat@migration.gov.az. В качестве альтернативы физические лица могут выбрать прямую подачу заявления в Государственную миграционную службу.

Написать отзыв

Политика

Bir ailənin faciəsindən cəmiyyət hansı dərslər çıxarmalı? – Azad İsazadə Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей