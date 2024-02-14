Ильхам Алиев принес присягу в ходе инаугурации
Ильхам Алиев принес присягу
Избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на церемонии инаугурации в Милли Меджлисе принес присягу на Конституции и Коране.
«Осуществляя полномочия президента Азербайджанской Республики, клянусь соблюдать Конституцию Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу!», - сказал он.
«Положа руку на священный Коран, клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими», - продолжил Алиев.
Далее Алиев выступил с речью, вступив в должность главы государства на пятый срок.
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1 отзыв
Ruslan
2024-02-14
Некоторые граждане которые покинули страну по политическим мотивам среди них есть и именитые персоны критикуют оппозицию что оппозиция не участвовала в выборах а какой толк участия ??? сколько не бросай бюллетеней ящик с именем Али Керимли это так к примеру все равно из ящика выйдет Ильхам Алиев...На протяжении десятилетий эта власть старалось раз и навсегда покончить с оппозицией и для этого задейстовалао не мало ресурсов кого то подкупила кого то в тюрьму кого то пытали итд...Во первых оппозицию не допустили бы на выборы пример Тофиг Ягублу Губад Ибадоглу даже и Али Керимли не пустили бы во вторых за нашей властью стоит Россия которая не хочет политических изменений в Азербайджане Россия не дала бы чтоб изменилось политическая ситуация в Азербайджане в третьих народ очень сильно запуган и к протесту не готов и пока ситуация в России не изменится пока Путин не уйдет на пост совете почти ничего не изменится...Возьмем Грузию сейчас какой то гибрид страна не поймешь то ли она хочет на запад то подчиняется Москве Саломе Зурабешвили президент страны Западный человек Иванешвили говорят подчиняется Кремлю и влияние его на страну большое Саакашвили в тюрьме это говорит о том что Российское влияние еще сильное в Грузии...Пашинян вроде западный человек России это не нравится...Ну и Кремлю нужны чтоб на пост совете сидели те люди которые подчинялись бы России...