Украина испытывает дефицит вооружений и это на руку Путину - президент США
Украина испытывает дефицит вооружений и это на руку Путину - президент США
Администрация Байдена во вторник предупредила, что Украина уже столкнулась с нехваткой ресурсов на поле боя "из-за бездействия Конгресса", заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
"Мы видим истощение боеприпасов на поле боя, что влияет на боеспособность ВС Украины", - заявил Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN.
В то же время, он подчеркнул, что США цегят мужество и мастерство, которые демонстрируют украинские военные.
Комментарии Миллера прозвучали в момент, когда президент Байден обратился к республиканцам Палаты представителей с просьбой срочно вынести на голосование пакет о помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд, предупредив, что отказ принять законопроект «сыграет на руку Путину».
Байден также раскритиковал бывшего президента Дональда Трампа, который на прошлой неделе заявил, что позволит России делать все, что она хочет со странами НАТО, которые не выделяют достаточно средств на оборону.
«Когда Америка дает свое слово, это что-то значит», — сказал Байден. «...Ни один другой президент в нашей истории никогда не склонялся перед российским диктатором. Это стыдно и опасно. Это не по-американски. Когда мы берем на себя обязательства, мы их выполняем, а НАТО – это священное обязательство», — подчеркнул Байден.
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