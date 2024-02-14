В отношениях Азербайджана и Армении «необходимо больше дипломатии» - представитель Госдепартамента
В отношениях Азербайджана и Армении «необходимо больше дипломатии» - представитель Госдепартамента
Высокопоставленный представитель администрации Байдена, курирующий Европу и Евразию, прокомментировал во вторник последнюю военную эскалацию на границе Армении и Азербайджана
"Я думаю, что нынешняя напряженность лишний раз демонстрирует важность более активной дипломатии", - сказал корреспонденту Turan помощник госсекретаря Джеймс О'Брайен, добавив, что "мы продолжим попытки сблизить позиции сторон".
О'Брайен поговорил с журналистами перед поездкой в Европу, сопровождая госсекретаря Энтони Блинкена, который примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
Ожидается, что к мероприятию также присоединятся президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
0`Брайен уклонился от ответа на вопрос Turan о вероятности каких-либо конкретных встреч в Мюнхене.
Что касается повестки дня Блинкена в Мюнхене, он сообщил, что госсекретарь коснется четырех тем: поддержки Украины, Ближнего Востока, важность поддержания мира в Тайваньском проливе, важность сотрудничества в международных институтах.
О'Брайен также прокомментировал по просьбе Turan противодействие Венгрии вступлению Швеции в НАТО. По его словам, США надеются, что парламент Венгрии на своей очередной сессии 26-го февраля рассмотрит этот вопрос и одобрит членство Швеции в НАТО.
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