Британский депутат призывает ввести санкции против арестовавших Ибадоглу
Британский депутат призывает ввести санкции против арестовавших Ибадоглу
Депутат британского парламента Маргарет Ходж (Margaret Hodge) обратилась к главе МИД Великобритании Дэвиду Камерону с призывом ввести санкции в отношении арестовавших Губада Ибадоглу.
«Написав Дэвиду Камерону, я просила сделать все возможное, чтобы помочь профессору Лондонской школы экономики и участнику кампании по борьбе с коррупцией Губаду Ибадоглу получить доступ к медицинской помощи. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить тех, кто разоблачает коррупцию», - написала она в своем аккаунте в Х.
В письме она предлагает Камерону ввести санкции против тех, кто незаконно арестовал в Азербайджане борца с коррупцией Губада Ибадоглу.
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