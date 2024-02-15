Британский депутат призывает ввести санкции против арестовавших Ибадоглу

Депутат британского парламента Маргарет Ходж (Margaret Hodge) обратилась к главе МИД Великобритании Дэвиду Камерону с призывом ввести санкции в отношении арестовавших Губада Ибадоглу.

«Написав Дэвиду Камерону, я просила сделать все возможное, чтобы помочь профессору Лондонской школы экономики и участнику кампании по борьбе с коррупцией Губаду Ибадоглу получить доступ к медицинской помощи. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить тех, кто разоблачает коррупцию», - написала она в своем аккаунте в Х.

В письме она предлагает Камерону ввести санкции против тех, кто незаконно арестовал в Азербайджане борца с коррупцией Губада Ибадоглу.