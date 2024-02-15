  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain50 C
  • Пятница, 16 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(24 минуты назад)
Британский депутат призывает ввести санкции против арестовавших Ибадоглу

Британский депутат призывает ввести санкции против арестовавших Ибадоглу

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Британский депутат призывает ввести санкции против арестовавших Ибадоглу

Депутат британского парламента Маргарет Ходж (Margaret Hodge) обратилась к главе МИД Великобритании Дэвиду Камерону с призывом ввести санкции в отношении арестовавших Губада Ибадоглу.

«Написав Дэвиду Камерону, я просила сделать все возможное, чтобы помочь профессору Лондонской школы экономики и участнику кампании по борьбе с коррупцией Губаду Ибадоглу получить доступ к медицинской помощи. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить тех, кто разоблачает коррупцию», - написала она в своем аккаунте в Х.

В письме она предлагает Камерону ввести санкции против тех, кто незаконно арестовал  в Азербайджане борца с коррупцией Губада Ибадоглу.

 

Написать отзыв

Политика

Nazirlər Kabineti dəyişəcəkmi? – Hafiz Həsənov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей