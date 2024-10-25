Бывший фигурант «Гянджинского дела» вновь осужден
Бывший фигурант «Гянджинского дела» вновь осужден
В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над обвиняемым в незаконном обороте наркотиков Кямалом Гулиевым. Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщили близкие осужденного. Ранее, Гулиев был уже судим по так называемому «Гянджинскому делу».
Он был задержан 10 июля 2018 года за участие в акции протеста перед зданием исполнительной власти в Гяндже. Демонстрация была организована после ареста Юниса Сафарова, совершившего покушение 3 июля 2018 г. на тогдашнего главу города Элмара Велиева.
Протестующие были возмущены сообщениями о пытках Сафарова и отсутствие реакции властей на действия главы города, который постоянно оскорблял гянджинцев.
Протестная акция вылилась в беспорядки и в ходе столкновений были убиты два офицера полиции. В результате, были задержаны десятки верующих, которые отвергли свою причастность к насилию и дали показания против себя под пытками.
Кямалу Гулиеву было предъявлено обвинение по статьям 220.1 (массовые беспорядки) и 315.2 (насилие против полиции) УК Азербайджана.
22 февраля 2019 года Гянджинский суд по тяжким преступлениям осудил его на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. В августе 2019 года Гулиев и трое других участников этих событий были помилованы.
В 2022 г. Гулиев и ряд других бывших фигурантов «Гянджинского дела» - Шахин Вердиев, Алим Юсифов, Араз Гасанов, Мирешгин Сеидов, Явер Исмаилзаде и Эльвин Назаров, были вновь арестованы по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками.
Исмаилзаде и Гулиев осуждены на 5 лет и 6 месяцев, Вердиев — на 3 года и 6 месяцев. Продолжается суд над Сеидовым, Гасановым и Назаровым.
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