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(40 минут назад)
Бывший фигурант «Гянджинского дела» вновь осужден

Бывший фигурант «Гянджинского дела» вновь осужден

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бывший фигурант «Гянджинского дела» вновь осужден

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс  над обвиняемым в незаконном обороте наркотиков Кямалом Гулиевым. Суд приговорил его к  5 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщили близкие осужденного.  Ранее, Гулиев был уже судим по так называемому «Гянджинскому делу». 

Он был  задержан 10 июля 2018 года за участие в акции протеста перед зданием исполнительной власти в Гяндже.  Демонстрация была организована после  ареста  Юниса Сафарова, совершившего покушение 3 июля 2018 г. на  тогдашнего главу города Элмара  Велиева.

Протестующие были возмущены сообщениями о пытках Сафарова и отсутствие реакции властей на действия главы города, который постоянно оскорблял гянджинцев.

Протестная акция вылилась в беспорядки и в ходе столкновений были убиты два офицера полиции. В результате, были задержаны десятки верующих, которые отвергли свою причастность к насилию и дали показания против себя под пытками.

Кямалу Гулиеву  было предъявлено обвинение по статьям 220.1 (массовые беспорядки) и 315.2 (насилие против полиции) УК Азербайджана.

22 февраля 2019 года  Гянджинский суд по тяжким преступлениям осудил его на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. В августе 2019 года Гулиев и трое других участников этих событий были помилованы.

В 2022 г. Гулиев и ряд других бывших фигурантов «Гянджинского дела» - Шахин Вердиев, Алим Юсифов, Араз Гасанов, Мирешгин Сеидов, Явер Исмаилзаде и Эльвин Назаров, были вновь арестованы по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками.

Исмаилзаде и Гулиев осуждены  на 5 лет и 6 месяцев,  Вердиев — на 3 года и 6 месяцев. Продолжается  суд над  Сеидовым, Гасановым и Назаровым.

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