Бывший и нынешний министры обороны Израиля о возможном ответе на ракетную атаку Ирана

Бывший и нынешний министры обороны Израиля о возможном ответе на ракетную атаку Ирана

Бывший и нынешний министры обороны Израиля о возможном ответе на ракетную атаку Ирана

Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман во вчерашнем интервью изданию Ynet высказал свое мнение о том, каким должен быть ответ Израиля на ракетную атаку со стороны Ирана.

Израиль ведет войну на истощение против ХАМАСа и Хизбаллы, но такая тактика против Ирана невозможна.

«Мы должны действовать двумя волнами - в один день или два, и уничтожить все их главные цели, которые надо разделить на пять групп.

Первый удар должен быть по их системам ПВО. Вторая цель - заводы по производству ракет и ракетных установок. Третья - энергетические комплексы, а также их главный порт. Четвертая группа целей - помещения генштаба и КСИР. И, наконец, пятая - все ядерные комплексы», - сказал Либерман.

На вопрос не приведет ли это к региональной войне, экс-министр ответил, что если действовать «столь мощно», никто не станет вмешиваться. Более того, это предотвратит новый удар со стороны Ирана.

Есть ли у Израиля вооружения и средства для такого удара по Ирану, Либерман ответил: « Да, безусловно».

В свою очередь, нынешний министр обороны Израиля Йоав Галант был более категоричен. «Нападение на Иран будет смертоносным, точным и неожиданным. Они не поймут, что произошло».